В деревне Захарвань установили памятник солдатам России, погибшим в ходе спецоперации на Украине





Идея возникла у ближайших родственников Алексея Канева после его гибели этой весной. Все финансовые затраты на изготовление и установку гранитной плиты они взяли на себя.

Памятник установлен в деревне, где прошли детство и юность Алексея Канева, сержанта 200-й печенгской отдельной мотострелковой бригады, награжденного медалью «За боевые отличия», медалью «За отличия в военной службе 3 степени» и «Орденом мужества» посмертно. Он геройски погиб весной 2022 года.

Память о героях, ценой своей жизни защитивших мирный покой граждан, навсегда останется в наших сердцах. Слава героям России!