Профессии прекрасней нет на свете.





5 октября свой профессиональный праздник отмечают учителя. В этот знаменательный день принято чествовать тех, кто посвятил себя благородному делу воспитания младшего поколения, кто снискал всеобщее уважение и почет.

Главное достоинство каждой школы – это высокий профессионализм, педагогическое мастерство. Атмосфера добра и понимания, открытость, инициативность, творческий поиск – вот что составляет уклад всех интинских школ, гимназий и лицея. Учителя делятся с учениками частичкой своей души, закладывают доброе семя знаний, зерно любви, которое формирует в человеке личность.

Накануне профессионального праздника несколько интинских учителей поделились своими жизненными историями и рассказали, почему они решили посвятить себя сфере образования, стать педагогами и что значит для них быть учителем.

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