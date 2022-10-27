Информационная программа «Новости» от 27.10.2022.





00:00 Выпуск.

01:04 В Коми определились с тарифами на тепловую энергию и теплоносители для населения, предоставляемые ПАО "Т Плюс".

02:30 Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при администрации Инты.

11:05 «Мастер года — 2022».

12:59 Как отдыхаем в ноябре 2022 года.

14:04 Услуги телестудии «5 канал».

18:03 Подготовка к финалу музыкального проекта "ИНТАGoOn".

21:56 В Инте прошел Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина.

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