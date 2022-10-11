Информационная программа «Новости» от 11.10.2022.





0:00 Выпуск.

01:05 По просьбе жителей приводится в порядок уличное освещение.

04:43 В Инте открылся пункт сбора помощи для мобилизованных.

06:48 В Инте побывали мощи преподобного Серафима Саровского.

11:20 Интинская автошкола ДОСААФ обучает будущих призывников.

19:14 75 первокурсников официально стали студентами ИПТ.

24:51 Работники интинского кинозала приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии».

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ