Информационная программа «Новости» от 06.10.2022.





00:00 Выпуск.

01:01 В День рождения Инты более 40 интинцев были представлены к высоким наградам.

06:31 В центральной библиотеке открывается студия с необычным названием «Чукыль Мукыль».

13:37 В Инту доставят мощи преподобного Серафима Саровского.

15:04 Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям республики Коми.

19:06 Спортсмены с ОВЗ на республиканской спартакиаде 5 медалей.

25:05 Познавательные игры в ЦНК.

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