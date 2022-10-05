Информационная программа «Новости» от 04.10.2022.





00:00 Выпуск.

01:03 В Инте прошли мероприятия, посвященные Дню города.

04:10 Старожилов города поздравили с днем добра и уважения к старшему поколению.

08:25 В преддверии Дня города и Дня пожилого человека в доме-интернате прошёл праздничный концерт.

12:49 Инту посетил министр национальной политики Республики Коми Роман Носков.

19:35 Медики приглашают горожан на вакцинацию.

26:55 Юные баскетболисты из Инты и Усинска сразились в товарищеских матчах.

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