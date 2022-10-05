Информационная программа «Новости» от 04.10.2022.
00:00 Выпуск.
01:03 В Инте прошли мероприятия, посвященные Дню города.
04:10 Старожилов города поздравили с днем добра и уважения к старшему поколению.
08:25 В преддверии Дня города и Дня пожилого человека в доме-интернате прошёл праздничный концерт.
12:49 Инту посетил министр национальной политики Республики Коми Роман Носков.
19:35 Медики приглашают горожан на вакцинацию.
26:55 Юные баскетболисты из Инты и Усинска сразились в товарищеских матчах.
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