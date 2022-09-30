Солдат из Инты погиб в ходе специальной военной операции.





Сегодня в Инте прошла церемония прощания и погребения нашего земляка Даниила Волкова, который геройски погиб в ходе специальной военной операции в Украине. Даниил Владимирович служил по контракту в должности механика-водителя-санитара отделения сбора и эвакуации раненных. Он отдал свою жизнь, защищая нашу Родину и мирных граждан Донбасса от неонацизма.

Траурная церемония состоялась возле монумента Славы «Клятва» на Комсомольской площади. Солдата похоронили с военными почестями на городском кладбище Инты. Жители Приполярья скорбят и выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.