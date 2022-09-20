Информационная программа «Новости» от 20.09.2022.





00:00 Выпуск.

00:51 Установка нового остановочного комплекса.

09:57 В минувшее воскресенье в Инте произошел пожар.

06:43 Городской субботник.

09:30 Экологическая викторина.

14:43 Хоккейный корт имени олимпийского чемпиона Виктора Жлуктова готовится к открытию.

18:28 16 сентября сотни горожан приняли активное участие в «Кроссе Нации-2022».

26:21 Школа «Радость движения».

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