Информационная программа «Новости» от 15.09.2022.





00:00 Выпуск

01:04 Сессия Совета МОГО «Инта»

07:02 В Инте будет капитально отреставрирован памятник Ленину

09:57 Врачи приглашают горожан на вакцинацию от гриппа

15:09 Учащиеся 8-й школы оформляют экспозиции в своем музее

20:09 Началась рассылка налоговых уведомлений

25:29 Интинские правоохранители принимают участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Народный участковый»

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