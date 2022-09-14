Информационная программа «Новости» от 13.09.2022.





00:00 Выпуск

00:59 В Инте прошли дополнительные выборы депутата Совета МОГО «Инта».

01:37 В Округе продолжается модернизация и ремонт уличного освещения.

05:42 Завершается заготовка корма для коров.

11:07 Во всех школах проходят «Разговоры о важном».

16:57 Танцевальный коллектив «Родник» участвует в фестивале — конкурсе «Яркий взлет».

23:40 В спортивном зале вольной борьбы установлены мягкие стеновые панели.

26:49 16 сентября в Инте пройдёт «Кросс нации».

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