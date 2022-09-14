В Инте прошли дополнительные выборы депутата Совета МОГО «Инта».





В Инте прошли дополнительные выборы депутата Совета муниципального Образования Городского Округа Инта 4-го созыва по 3му одномандатному избирательному Округу. Напомним, на данный пост претендовали 5 кандидатов. В итоге большинство голосов избирателей по сравнению с другими кандидатами, но равные между собой, получили Людмила Сметанина и Кристина Морозова.

13 сентября Территориальная избирательная комиссия провела жеребьевку, по результатам которой удача улыбнулась Кристине Морозовой.