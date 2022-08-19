Интинцы посетили состав-музей «Поезд Победы».





Этим летом Коми впервые посетил состав-музей «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция. Она была создана в 2020 году в рамках года Памяти и Славы и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В первое путешествие уникальный передвижной музей отправился в октябре 2020 года, и с тех пор экспозицию посмотрели почти 230 тысяч человек в России и Белоруссии. Поезд проехал города от Крыма до Владивостока. И, наконец, состав посетил Инту.