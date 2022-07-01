Информационная программа «Новости» от 30.06.2022.
00:00 Выпуск
00:52 Мэр Инты ответил на вопросы горожан.
16:25 Интинцы отправили гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР.
20:37 Заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству.
24:00 В ИКМ открылась выставка, посвященная памяти наших земляков, погибших при исполнении служебного долга.
28:42 Ремонт плавательного бассейна в детском саду «Рябинушка»
32:19 С 1 июля вступает в силу несколько законов, которые облегчают оформление документов для россиян.
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