Информационная программа «Новости» от 05.07.2022.





00:00 Выпуск

00:49 С 4 по 18 июля Интинская ТЭЦ полностью остановлена для профилактических работ.

01:57 В Инте продолжается пора чествования выпускников.

07:17 Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения.

09:14 «Народный бюджет».

13:17 В Интинском Округе введен особый противопожарный режим.

17:37 8 июля в России будет отмечаться День семьи, любви и верности.

19:51 Перечень предоставляемых услуг по «Пушкинской карте» расширяется.

22:27 В Инте открылась пекарня «Мамин хлеб».

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