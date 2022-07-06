Информационная программа «Новости» от 05.07.2022.
00:00 Выпуск
00:49 С 4 по 18 июля Интинская ТЭЦ полностью остановлена для профилактических работ.
01:57 В Инте продолжается пора чествования выпускников.
07:17 Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения.
09:14 «Народный бюджет».
13:17 В Интинском Округе введен особый противопожарный режим.
17:37 8 июля в России будет отмечаться День семьи, любви и верности.
19:51 Перечень предоставляемых услуг по «Пушкинской карте» расширяется.
22:27 В Инте открылась пекарня «Мамин хлеб».
Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ