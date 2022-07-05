



1 июля в России отмечался День ветеранов боевых действий. Это праздник не только военных, но и сотрудников МВД, ФСБ и других участников боевых действий, не являющихся военнослужащими. 1 июля у них был повод еще раз собраться вместе и вспомнить ушедших товарищей. В республике Коми дата установлена официально. Соответствующий указ подписал Глава региона Владимир Уйба по итогам встречи с республиканским активом общественных организаций.

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг, защищая Родину.