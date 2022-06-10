Информационная программа «Новости» от 9.06.2022.
00:00 Выпуск
00:51 Интинцам представили отчет по исполнению бюджета города за прошлый год.
06:19 Руководство Округа приглашает интинцев принять участие в массовом общегородском субботнике.
07:06 Отряд мэра побывал на экскурсии в администрации города
19:06 Центр социальной защиты Инты отметил 30-летний юбилей.
24:26 В Приполярье стартовала летняя оздоровительная кампания.
30:22 445 интинских школьников посещают первую смену лагерей дневного пребывания.
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