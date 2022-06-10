Информационная программа «Новости» от 9.06.2022.





00:00 Выпуск

00:51 Интинцам представили отчет по исполнению бюджета города за прошлый год.

06:19 Руководство Округа приглашает интинцев принять участие в массовом общегородском субботнике.

07:06 Отряд мэра побывал на экскурсии в администрации города

19:06 Центр социальной защиты Инты отметил 30-летний юбилей.

24:26 В Приполярье стартовала летняя оздоровительная кампания.

30:22 445 интинских школьников посещают первую смену лагерей дневного пребывания.

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