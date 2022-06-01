Информационная программа «Новости» от 31.05.2022.





00:00 Выпуск

01:04 Инту посетила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

11:53 Интинских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником.

18:30 В Инту приехало шесть человек из Донецкой и Луганской народных Республик.

22:06 В Инте начали наносить дорожную разметку.

24:35 Интинских школьников учат заботиться об окружающем мире.

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