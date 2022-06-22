Информационная программа «Новости» от 21.06.2022.





00:00 Выпуск

00:55 Заседание Совета Округа.

10:41 В этом году будет заменено 6 котлов на котельных кампании «Теплоэнергия».

15:12 22 июня в 12 часов 15 минут Инта присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания».

17:01 Интинские медики отметили профессиональный праздник.

26:15 В Интинском Округе введен особый противопожарный режим.

29:53 Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании ведут подготовку жилого фонда к новому отопительному сезону.

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