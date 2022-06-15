Информационная программа «Новости» от 14.06.2022.
00:00 Выпуск
00:49 В Инте прошел масштабный общегородской субботник.
09:39 На прошлой неделе интинцы благоустраивали могилы и памятники в поселке Верхняя Инта, микрорайоне Восточный и на городском кладбище.
22:55 Мэр Инты Владимир Киселёв ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала "Юрган".
23:50 Интинский политехнический техникум отметил юбилейную дату.
29:08 Детский сад «Рябинушка» приступил к реализации проекта «Народный бюджет».
32:34 Автомобилистам напомнили правила дорожного движения на железнодорожных переездах.
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