Информационная программа «Новости» от 14.06.2022.





00:00 Выпуск

00:49 В Инте прошел масштабный общегородской субботник.

09:39 На прошлой неделе интинцы благоустраивали могилы и памятники в поселке Верхняя Инта, микрорайоне Восточный и на городском кладбище.

22:55 Мэр Инты Владимир Киселёв ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала "Юрган".

23:50 Интинский политехнический техникум отметил юбилейную дату.

29:08 Детский сад «Рябинушка» приступил к реализации проекта «Народный бюджет».

32:34 Автомобилистам напомнили правила дорожного движения на железнодорожных переездах.

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