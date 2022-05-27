Реготделение Единой России в Сыктывкаре приняло гуманитарный груз из Ухты для жителей Донбасса





В основном это продукты и вещи первой необходимости, средства гигиены, пеленки, канцелярия – почти 3 тонны. Посильная помощь собрана по инициативе благотворительного фонда «Выбираю жизнь» при содействии ухтинской администрации. Жителям Донбасса ухтинская организация помогает с 2014 года. Совсем недавно активисты провели фестиваль единоборств в Водном и благотворительный концерт в Ухте, где и собрали средства для детей Донбасса. Работает в городе и пункт приёма помощи.