Города и районы Коми примут участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»





Поводится он с 2017 года. За это время было выявлено и поощрено немало проектов местных администраций. В том числе и в нашем регионе. В прошлом году заявка Визинги заняла 4 место и вошла в число победителей. Как муниципалитет решил распорядиться этой суммой — расскажем в наших следующих выпусках. А ещё покажем, как в Ухте учат предпринимателей успешными. Здесь для них организовали бесплатный тренинг от известного российского эксперта.