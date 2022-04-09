Спортивно-туристический слет юнармейцев г. Инта





В Инте прошел первый спортивно-туристический слет юнармейцев, посвящённый памяти нашего земляка Бориса Лавренчука, погибшего в Республике Афганистан 38 лет назад. Он был призван в Вооруженные Силы Интинским военкоматом 25 октября 1982 года. Рядовой, разведчик неоднократно принимал участие в боевых операциях.

18 марта 1984 года, получив смертельное ранение, погиб. За мужество и отвагу Борис Лавренчук награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на интинском городском кладбище.

Патриотическое мероприятие организовано местным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», при поддержке интинских общественных организаций, военно-патриотических клубов, спасателей, автошколы ДОСААФ России и городской администрации.