Информационная программа «Новости» от 7.04.2022.





00:00 Выпуск

00:52 Власти Коми отменили ряд дополнительных противоэпидемических мер

02:08 Центр занятости населения проел встречу с интинскими работодателями.

05:51 В Коми собираются выплатить по 5 тысяч рублей родителям детей-инвалидов и малоимущим пенсионерам.

08:43 В Инте проводится работа по отлову бродячих собак.

10:40 В Инте проходит профилактическая акция «Тонкий лёд».

14:31 В Коми стартовала оперативно-профилактическая операция "Дети России-2022".

16:11 Юсьтыдорские артисты получили новый музыкальный инструмент.

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