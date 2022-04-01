Павел Франц покинул пост главного тренера «Строителя»





В силу обстоятельств и по обоюдному согласию сторон контракт расторгнут досрочно – сообщает пресс-служба клуба. Павел Франц – уроженец Сыктывкара и воспитанник местной школы хоккея с мячом, начал карьеру в «Строителе». Выступал и за архангельский «Водник», московское и казанское «Динамо», шведские клубы. 14 мая 2019 года Павел Франц возглавил сборную России. А в декабре 16-го вернулся в «Строитель» — уже в роли главного тренера, и в этот же сезон вывел команду в Суперлигу.