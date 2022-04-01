Валерий Харченко высказался о будущем региональной ячейки КПРФ





Ухтинский коммунист Валерий Харченко в очередной раз высказался о будущем региональной ячейки КПРФ, и заявил, что возглавляемое Олегом Михайловым Коми отделение КПРФ якобы уже не так добуквенно чтит идеологию партии – видеообращение бывшего первого секретаря ухтинского горкома КПРФ опубликовал Комиинформ. Харченко утверждает – 2021-ый стал прорывным для организации, партия объединила людей разных взглядов, чтобы выбрать в Государственную Думу достойных кандидатов, однако после победы неожиданно поменялся вектор развития.