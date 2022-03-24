Всероссийские Арктические игры начались





На Ямале начались первые Всероссийские Арктические игры. Наравне с другими северными регионами участвуют и спортсмены из Коми. Их ждут состязания по пяти видам спорта: фигурному катанию, настольному теннису, лыжным гонкам, стрельбе из лука и биатлону. Всего за звание лучших поборются 162 спортсмена. Откроет программу фигурное катание. Во время Игр Ямал посетят и именитые спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и советский и российский тренер по лыжным дисциплинам Хамит Ахатов. Масштабные соревнования будут проходить до 18 апреля, как в самом Салехарде, так и в Лабытнанги.