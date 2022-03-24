Ситуация с лекарствами





В аптеках в ближайшее время появятся лекарства, которые пропали с полок из-за повышенного спроса. Обеспокоенные пациенты решили запастись впрок, однако никаких перебоев с их поставками не предвиделось и не будет. У производителей и дистрибьюторов нет изменений в работе. Об этом заявила Глава Росздравнадзора. 80% препаратов из перечня жизненно-важных производятся на территории нашей страны. В то же время импорт лекарств в условиях санкций продолжается. Параллельно Правительство России принимает меры по реализации программы импортозамещения препаратов и медицинских изделий.