Информационная программа «Новости» от 18.02.2022.





00:00 Выпуск

00:58 В отдаленные села Интинского Округа начался завоз угля.

04:08 Кто должен убирать снег и сосульки с крыш домов, балконов, и подоконников? Управляющим компаниям поручено обследовать жилфонд и привести в порядок.

07:24 Центральная городская больница получила первую партию препарата «Спутник М».

11:25 Глава Коми Владимир Уйба освободил от должности первого заместителя председателя республиканского правительства Игоря Булатова.

13:16 Жители Приполярья болеют за Российских олимпийцев. Маленькие фигуристки поддерживают Камилу Валиеву.

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