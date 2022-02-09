Информационная программа «Новости» от 08.02.2022.





00:00 Выпуск

01:03 Не уступил дорогу, нарушил скоростной режим, неисправный автомобиль или гололед? Что стало причиной серьезной аварии в центре города?

04:13 6 февраля в одном из жилых домов в микрорайоне Западный произошел пожар.

05:07 Интинские выпускники готовятся к экзаменам и поступлению в Высшие и средние специальные учебные заведения.

14:02 У детей появятся собственные аккаунты на портале госуслуг.

15:37 Интинцам предлагают вместе написать историю Центра национальных культур.

21:41 Копилка достижений юных и взрослых мастеров Кудо пополнилась наградами.

29:33 Жители Приполярья присоединились к акции в поддержку олимпийцев.

31:47 26 января, за 10 дней до начала олимпийских игр в Пекине, день своего рождения отметил наш земляк, олимпийский чемпион, почетный гражданин Инты, выдающийся советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Жлуктов.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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