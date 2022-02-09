Что стало причиной серьезной аварии в центре города?





На выходных, 5 февраля в Инте произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием транспортного средства. Чудом обошлось без жертв, но есть пострадавшие. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники правоохранительных органов, медики. Пожарным, прибЫвшим на место ДТП пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы вскрыть деформированную дверь автомобиля и достать пострадавшего. Подробности и обстоятельства ДТП — в нашем следующем сюжете.