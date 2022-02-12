ФЕВРАЛЬ ЛЕСНАЯ РЕЧКА ХАРИУС Часть 3 Ужин из 90 х В гостях у Марьяши Подводные съёмки





Мы славно поработали, и славно отдохнём. Сегодня в лесной избе у нас Ужин из 90-х, блюда от Марьяши. Это действительно праздник живота ! Ютуб канал "В гостях у Марьяши" https://www.youtube.com/channel/UCH4rJctfDTmbZ_tukDbZrRQ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #хариус Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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