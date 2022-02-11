ФЕВРАЛЬ ЛЕСНАЯ РЕЧКА ХАРИУС Часть 2 Подводные съёмки Трагедия на реке





Новый заезд на лесную речку. Новые приключения. И вот она, началась настоящая рыбалка на ХАРИУСА, полная надежд и ожиданий. Обогащённая эмоциями от пережитого и красотой нашей Северной природы ! В сегодняшней рыбалке нам будут помогатьнаши друзья. Это подводная камера "Calypso" и рыболовный ящик "Друг 2" На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #хариус Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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