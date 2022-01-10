Ульяновский монастырь встречает праздником





Православные верующие отметили один из главных праздников христианства – Рождество Христово. В Коми во всех храмах прошли торжественные богослужения. С наступлением Рождества подходит к концу строгий пост. Он завершается с появлением на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, которая, согласно преданиям, взошла в момент рождения Иисуса Христа. Некоторые верующие республики этот светлый день предпочитают встречать в Ульяновском монастыре. Едут туда накануне, чтобы помочь священникам подготовиться к празднику.