В Сыктывкаре проезд в автобусах подорожает





В Сыктывкаре вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Впрочем, не на всех маршрутах, а только на рейсах, которые обслуживает крупнейший перевозчик столицы «Комиавтотранс». Соответствующий приказ опубликовал Комитет республики по тарифам. С 20 января новая цена – 30 рублей. Действовать она будет на 10 маршрутах: 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55-ом. Как поясняют в автотранспортном предприятии, тариф пересмотрен после анализа расходов на эксплуатацию. Учитывался как рост цен на топливо и запчасти, так и затраты на обслуживание и ремонт автобусного парка. Последний раз проезд на городских маршрутах повышался в 2019-ом году.