Путёвка на море для детей-инвалидов





Дети-инвалиды из Коми этим летом отдохнут в Крыму. А именно в принадлежащем республике санатории «Северное сияние». Он стал победителем электронного аукциона по оказанию услуг по курортному лечению детей с инвалидностью и их сопровождающих. Так, всего санаторий предоставит 200 путевок на общую сумму более пяти с половиной миллионов рублей. Это федеральные средства из Фонда социального страхования России. Претендовать на путёвку смогут ребята с болезнями нервной системы, кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной тканы, органов дыхания и эндокринной системы, а также с заболеваниями мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки. Длительность путёвки на каждого – 21 день. Срок последнего заезда – позднее 1 ноября.