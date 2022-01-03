



Как понять, какой участок мне нужен?

В видео показан пример, как определить, какой нужно покупать участок именно нам.

Почему бы не подумать об этом после покупки участка? А потому что, не всегда получится удобно, комфортно и хорошо

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