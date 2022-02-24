Видеообзор Додзь #shorts

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+ группа "Строим дом" ВК — https://vk.com/mi_stroim_dom

Сюда мы скидываем фото и оставляем кратко информацию о посещенном месте

+ Строительство домов из бруса "Центр Домостроения"

https://vk.com/stroitelstvo_siktivkar

Сюда мы выкладываем реальные дома, которые строит наша компания. Всего построено более 150 домов.

тел. +7 (912) 868-47-48

🎁При строительстве дома ПРОЕКТ и СМЕТА в ПОДАРОК

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