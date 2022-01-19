Информационная программа «Новости» от 18.01.2022.
00:00 Выпуск
01:03 Глава Коми отправил в отставку республиканское Правительство.
03:50 Подготовка к празднику Крещение Господне.
06:12 Новый штамм COVID-19 — "Омикрон" выявлен в республике Коми.
07:52 Сотрудники ЗАГСа провели традиционный обряд имянаречения.
11:09 Комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы за прошедший год.
19:28 В республике Коми обеспечат высокоскоростным интернетом 18 населенных пунктов.
20:56 Утверждены даты проведения государственной итоговой аттестации.
31:22 В святочную неделю горожане решили заглянуть в будущее и узнать, что их ждет в этом году.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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