Информационная программа «Новости» от 18.01.2022.





00:00 Выпуск

01:03 Глава Коми отправил в отставку республиканское Правительство.

03:50 Подготовка к празднику Крещение Господне.

06:12 Новый штамм COVID-19 — "Омикрон" выявлен в республике Коми.

07:52 Сотрудники ЗАГСа провели традиционный обряд имянаречения.

11:09 Комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы за прошедший год.

19:28 В республике Коми обеспечат высокоскоростным интернетом 18 населенных пунктов.

20:56 Утверждены даты проведения государственной итоговой аттестации.

31:22 В святочную неделю горожане решили заглянуть в будущее и узнать, что их ждет в этом году.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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