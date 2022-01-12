Информационная программа «Новости» от 11.01.2022.





00:00 Выпуск

00:56 Представители власти приняли участие во всероссийском проекте «Елка желаний».

05:05 Денежный сертификат и спортинвентарь с обмундированием. Интинские спортсмены получили ценные подарки.

10:45 В период новогодних праздников медицинские службы работали в усиленном режиме.

16:11 Интинцам, стоящим в очереди на переселение необходимо пройти перерегистрацию.

18:17 В республике проиндексируют стоимость питания в школьных столовых для учащихся из малоимущих семей.

19:37 Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков, особо охраняемых природных территорий.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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