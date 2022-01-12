Информационная программа «Новости» от 11.01.2022.
00:00 Выпуск
00:56 Представители власти приняли участие во всероссийском проекте «Елка желаний».
05:05 Денежный сертификат и спортинвентарь с обмундированием. Интинские спортсмены получили ценные подарки.
10:45 В период новогодних праздников медицинские службы работали в усиленном режиме.
16:11 Интинцам, стоящим в очереди на переселение необходимо пройти перерегистрацию.
18:17 В республике проиндексируют стоимость питания в школьных столовых для учащихся из малоимущих семей.
19:37 Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков, особо охраняемых природных территорий.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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