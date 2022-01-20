Игорь Кузьмичев провел внеплановое заседание по энергобезопасности.





Несмотря на общее снижение аварийных инцидентов в целом по году, электроэнергетики в этом сезоне бьют все антирекорды. Сбой за сбоем, отключение за отключением. Ситуация требует скорейшего решения. А потому сегодня министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичёв провёл внеплановое заседание штаба по энергобезопасности с ресурсниками и руководителями муниципалитетов. Сегодня он главный координатор по работе в ЖКХ. Задачи поставлены, замечания розданы.