Если не будут введены ограничения, в Коми каждый день будут заболевать COVID-19 около 3500 человек.





Три с половиной тысячи заболевших ковидом в сутки – такой прогноз даёт Управление Роспотребнадзора по Коми, если в республике не будут вводиться никакие ограничения. Цифра была озвучена сегодня на оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. При этом, как было отмечено, такое количество больных медицинская служба региона не способна отработать. Это почти в 9 раз превышает объём максимальных пиков, которые мы переживали в предыдущие волны – напомним, это примерно 400 человек ежесуточно.