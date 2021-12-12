Вручение паспортов учащимся образовательных учреждений из городов и районов республики





Владимир Уйба вручил юным жителям Коми особые документы.

В преддверии празднования Дня Конституции Российской Федерации глава Коми вручил паспорта учащимся образовательных учреждений из городов и районов республики. Торжественная церемония состоялась 10 декабря.

Самый главный личный документ из рук главы Коми получили ребята, имеющие особые успехи в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Это школьники, лицеисты, гимназисты из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Сыктывдинского, Корткеросского и Сысольского районов.

https://rkomi.ru/news/1620