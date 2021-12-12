Бенефис певицы Виктории Пыстиной «Менам чужан лун»





Владимир Уйба поблагодарил Викторию Пыстину за музыкальное служение Северу.

Бенефис певицы «Менам чужан лун» («Мой день рождения») прошёл 10 декабря в Коми республиканской филармонии. Со сцены прозвучали как известные, любимые многими произведения, так и новые песни. Многие произведения – это классика местных авторов: композиторов и поэтов Республики Коми.

Владимир Уйба поздравил певицу, сказав о том, что своим творчеством она пробуждает любовь к музыке, к малой родине, к Отечеству среди молодёжи и взрослого поколения северян.

https://rkomi.ru/news/1622