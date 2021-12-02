Владимир Уйба рассказал в видеообращении о новости года.





Месяц назад на заседании Госсовета под председательством Владимира Путина обсуждался вопрос топливно-энергетического комплекса страны. Тогда же Владимир Уйба попросил выступить и рассказал о нескольких проблемах, которые требуют решения. Речь о моно-городах – Воркуте и Инте. Это застарелые проблемы, которые не дают им развиваться. Переселение идёт очень низкими темпами. Вторая проблема – крайне устаревшие водозабор в Инте и усинский водовод в Воркуте. Третья – вопрос консервации шахты в Инте. Она не работает, но до сих пор не законсервирована.