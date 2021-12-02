Завершается масштабный культурный марафон





В воскресенье в 17.00 на сцене оперного театра – финальный аккорд фестивального проекта «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре». Гала-концерт станет одним из ключевых творческих проектов столетия региона. Стартовал проект ещё в сентябре 2019 года. Тогда творческие коллективы Инты первыми представили многообразие культуры и традиций родной земли. А завершит масштабный культурный марафон Ухта. Сегодня на сцене Дворца культуры лучшие творческие силы города представят то, чем по праву гордятся. Сам гала-концерт будет транслироваться в официальных сообществах региона.