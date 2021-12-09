



Уровень безработицы в Коми достиг допандемийного уровня. Об этом рассказали на церемонии награждения победителей конкурса «Лучший специалист по оказанию государственных услуг в области содействия занятости населения». Сотрудники центров занятости региона получили свои заслуженные награды из рук зампреда правительства Коми Ларисы Карачёвой. К слову, каждый год более 50 тысяч жителей республики обращаются в центры занятости в поисках работы, при этом более половины из них трудоустраиваются. Отчасти заслуга в этом и специалистов центров. Между тем, подобные конкурсы профессионального мастерства для них не проводились уже долгие годы.