Неожиданные гости в домах жителей Усть Цилемского района





К жителям деревень вдоль реки Пижма в Усть-Цилемском районе начали выходить норки. Одну лесную гостью даже удалось запечатлеть на видео. Причём норка, судя по всему, оказалась очень сообразительной. Со слов охотника, он не раз пытался поймать зверька в проходной капкан и даже устанавливал приманку. Но накануне пружины в механизме замерзли, а норка, недолго думая, забрала добычу и благополучно убежала с добычей восвояси. Вернется ли снова, пока непонятно, но охотник на всякий случай снова устроил засаду.