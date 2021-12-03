Рыбалка на налима / Три дня на реке / Поиски налима продолжаются ( #серия5 )





друзья всем привет. а у нас продолжается рыбалка на налима. данная рыбалка сделана из трех дней на рек. какое количество налима нам удалось поймать за три дня вы увидите в ролике. конечно в этот год рыбалка на налима получается очень трудовой. но как говорится без туда не вытащить рыбку из пуда. ну а у нас продолжается рыбалка на налима. и мы с вами ждем хороший улов.

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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