Информационная программа «Новости» от 9.12.2021
00:00 Выпуск
00:54 Горожане проголосовали за проект главного финансового документа.
09:35 День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.
11:01 Президент России Владимир Путин поздравил интинку с юбилеем.
16:05 Ежегодно в нашей стране проводится Всероссийский правовой диктант.
18:10 Юнармеец Иван Зайцев отмечен знаком «Юнармейской доблести».
21:15 Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции.
22:22 В России выявлены случаи заражения омикрон-штаммом.
25:11 Молодая сотрудница Центральной библиотеки вошла в тройку победителей в конкурсе профмастерства.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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