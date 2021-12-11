Информационная программа «Новости» от 9.12.2021





00:00 Выпуск

00:54 Горожане проголосовали за проект главного финансового документа.

09:35 День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря.

11:01 Президент России Владимир Путин поздравил интинку с юбилеем.

16:05 Ежегодно в нашей стране проводится Всероссийский правовой диктант.

18:10 Юнармеец Иван Зайцев отмечен знаком «Юнармейской доблести».

21:15 Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции.

22:22 В России выявлены случаи заражения омикрон-штаммом.

25:11 Молодая сотрудница Центральной библиотеки вошла в тройку победителей в конкурсе профмастерства.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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