Информационная программа «Новости» от 7.12.2021
00:00 Выпуск
01:04 В Республике Коми отобрали народные проекты, которые будут реализованы в 2022 году.
05:21 Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов.
06:36 Меньше месяца осталось до Нового года. Инта активно готовится к празднику.
08:26 В Центральной библиотеке прошел вечер отдыха , посвящённый Международному Дню инвалида.
12:46 Депутат Инты, местный предприниматель преподнес небольшие подарки семьям с детьми с ОВЗ.
14:19 В центральной городской больнице проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.
18:16 Юнармейцы Инты отметили Международный день гражданской авиации.
26:59 Коллектив одного из дошкольных учреждений Инты весело и дружно провел выходной день.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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