Информационная программа «Новости» от 7.12.2021





00:00 Выпуск

01:04 В Республике Коми отобрали народные проекты, которые будут реализованы в 2022 году.

05:21 Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за остекление балконов.

06:36 Меньше месяца осталось до Нового года. Инта активно готовится к празднику.

08:26 В Центральной библиотеке прошел вечер отдыха , посвящённый Международному Дню инвалида.

12:46 Депутат Инты, местный предприниматель преподнес небольшие подарки семьям с детьми с ОВЗ.

14:19 В центральной городской больнице проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры.

18:16 Юнармейцы Инты отметили Международный день гражданской авиации.

26:59 Коллектив одного из дошкольных учреждений Инты весело и дружно провел выходной день.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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